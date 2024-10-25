Гуфу вменяют групповой грабеж и требуют его арестовать

сегодня в 16:22

В отношении рэпера Алексея «Гуфа» Долматова возбудили уголовное дело. Ему инкриминируют грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия. Следствие будет просить об аресте звезды экс-группы CENTR и еще одного фигуранта, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Гуфу грозит до 7 лет лишения свободы. Ранее Долматов отбывал наказание за наркотики.

«Алексею Долматову вменяется совершение преступления, предусмотренного пп. „а“, „г“, ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия)», — сказали в силовых структурах.

Адвокат Гуфа Сергей Жорин решил не комментировать эту информацию, отметив, что с его клиентом идут следственные действия.

Рэпер стал одним из участников драки в подмосковной Апрелевке. Он подрался с мужчиной и, предварительно, отнял его телефон. Оппонентом Гуфа оказался сотрудник дорожной полиции, который мог быть не при исполнении.

После нашумевшей драки Долматов записал трехминутное видео, в котором извинился за произошедшее.