Жителям Подмосковья рассказали о режиме работы МосОблЕИРЦ в выходные и праздники
Фото - © Пресс-служба МосОблЕИРЦ
Стал известен график работы офисов МосОблЕИРЦ в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба регионального расчетного центра.
3 ноября, накануне Дня народного единства, офисы МосОблЕИРЦ закроются на час раньше обычного.
4 ноября — праздничный день, офисы закрыты.
6 — 8 ноября планируется проведение работ по обновлению и усовершенствованию инфраструктуры — работа очных и дистанционных сервисов будет ограничена.
7 ноября будут закрыты клиентские офисы расчетного центра и представительства МосОблЕИРЦ в МФЦ.
9 ноября сервисы и офисы МосОблЕИРЦ вернутся к привычному режиму работы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.
«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.