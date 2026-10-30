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Жителям Подмосковья рассказали о режиме работы МосОблЕИРЦ в выходные и праздники

Стал известен график работы офисов МосОблЕИРЦ в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба регионального расчетного центра.

3 ноября, накануне Дня народного единства, офисы МосОблЕИРЦ закроются на час раньше обычного.

4 ноября — праздничный день, офисы закрыты.

6 — 8 ноября планируется проведение работ по обновлению и усовершенствованию инфраструктуры — работа очных и дистанционных сервисов будет ограничена.

7 ноября будут закрыты клиентские офисы расчетного центра и представительства МосОблЕИРЦ в МФЦ.

9 ноября сервисы и офисы МосОблЕИРЦ вернутся к привычному режиму работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.