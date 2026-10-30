И.о. президента Сербии обвинила оппонентов в попытке добиться ареста Вучича

28 октября, менее чем через три дня после выборов, издание Forbes Serbia опубликовало статью Ивана Радака с призывом допросить Вучича по делу об обрушении козырька вокзала в Нови-Саде. Автор сослался на документы и выводы следственной комиссии об осведомленности политика о модернизации железной дороги в сторону Венгрии и возможной коррупции.

В ответ на это Брнабич заявила, что оппоненты устроили «революционный террор». По ее словам, они мешали Вучичу выступать, атаковали его в день тишины, а теперь добиваются ареста. Брнабич подчеркнула, что знание о нацпроекте не делает президента подозреваемым, и указала на ответственность экспертной комиссии, одобрившей проект, из-за которого случилось ЧП на вокзале.

Козырек вокзала в Нови-Саде обрушился 1 ноября 2024 года, погибли 16 человек. Конструкции было более 60 лет. Трагедия вызвала массовые протесты, в том числе в результате которых весной 2025 года возник «Студенческий список».

Вучич также обвинил оппонентов в насилии и давлении на СМИ. Бывший президент пообещал оставаться «сильной, но справедливой оппозицией».

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