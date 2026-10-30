И.о. президента Сербии обвинила оппонентов в попытке добиться ареста Вучича
И.о. президента Сербии Ана Брнабич назвала требования допросить экс-президента Александра Вучича политическим устранением. Такие призывы прозвучали после победы «Студенческого списка» на парламентских выборах, сообщает «Царьград».
28 октября, менее чем через три дня после выборов, издание Forbes Serbia опубликовало статью Ивана Радака с призывом допросить Вучича по делу об обрушении козырька вокзала в Нови-Саде. Автор сослался на документы и выводы следственной комиссии об осведомленности политика о модернизации железной дороги в сторону Венгрии и возможной коррупции.
В ответ на это Брнабич заявила, что оппоненты устроили «революционный террор». По ее словам, они мешали Вучичу выступать, атаковали его в день тишины, а теперь добиваются ареста. Брнабич подчеркнула, что знание о нацпроекте не делает президента подозреваемым, и указала на ответственность экспертной комиссии, одобрившей проект, из-за которого случилось ЧП на вокзале.
Козырек вокзала в Нови-Саде обрушился 1 ноября 2024 года, погибли 16 человек. Конструкции было более 60 лет. Трагедия вызвала массовые протесты, в том числе в результате которых весной 2025 года возник «Студенческий список».
Вучич также обвинил оппонентов в насилии и давлении на СМИ. Бывший президент пообещал оставаться «сильной, но справедливой оппозицией».
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