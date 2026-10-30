«Секс-инклюзив» в Турции: россиянок приглашают на спецтуры за 79 тыс руб

В Турции набирают популярность специальные туры для россиянок, в которых привычный пляжный отдых заменили занятиями по интимным практикам и искусству соблазнения. Девятидневная программа под названием «секс-инклюзив» стоит 79 тысяч рублей. При этом авиабилеты и проживание участницам необходимо оплачивать отдельно, сообщает SHOT .

Вместо стандартных экскурсий организаторы предлагают серию тренингов, посвященных сексуальности и отношениям. В расписании заявлены танцевальные занятия для развития пластики, упражнения для интимных мышц, уроки оральных ласк и эротического массажа.

Отдельное место в программе занимают практические задания. После теоретических занятий участницам предлагают закрепить полученные навыки в общении с местными мужчинами. Среди необычных элементов курса — упражнение с тушением свечей интимными мышцами.

Однако организаторы обещают не только обучение сексуальным техникам. По их описанию, программа также должна помочь участницам научиться привлекать мужчин и деньги, разжигать страсть и развивать навыки соблазнения. В числе заявленных методик — техника под названием «Улыбка гейши», которую связывают с тренировкой глубоких мышц рта.

Завершением девятидневного тура станет конкурс «Мисс совершенство — Турция 2026». За звание самой успешной участницы будут бороться те, кто, по задумке организаторов, лучше остальных освоит предложенную программу.

Таким образом, формат позиционируется не как обычный туристический пакет, а как интенсив с эротическими тренингами, практическими занятиями и конкурсной частью. Заявленная стоимость участия составляет 79 тысяч рублей без учета перелета и проживания.

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