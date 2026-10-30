В Подольский роддом поступило 17 единиц нового оборудования для новорожденных

Подольский роддом и его подразделение в Серпухове в этом году получили 17 единиц нового медицинского оборудования для помощи новорожденным. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

В Подольске на улице Кирова, 38, установили аппарат для поддержки самостоятельного дыхания младенцев, пять прикроватных мониторов для контроля жизненно важных показателей, две системы ультразвуковой диагностики, наркозно-дыхательный аппарат, электроэнцефалограф для исследования активности головного мозга и операционный стол с гинекологическими принадлежностями.

В Серпухове на улице Физкультурной, 20, медицинское оснащение пополнили аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных, ультразвуковая диагностическая система и мониторы-дефибрилляторы.

Новая техника помогает врачам поддерживать дыхание малышей, следить за их состоянием, проводить необходимые обследования и своевременно оказывать медицинскую помощь, в том числе детям, родившимся раньше срока.

Оснащение проводится по поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и соответствует задачам Народной программы партии по развитию здравоохранения и выполнению наказов жителей.

«Здоровье мамы и малыша — один из главных приоритетов. Продолжаем развивать медицинскую инфраструктуру и создавать условия для качественной и своевременной помощи жителям округа», — ортметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Всего с начала 2026 года в медицинские организации Подмосковья поставили 423 единицы оборудования для неонатологии на общую сумму 791 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.