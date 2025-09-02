Часть гонорара за тур Меладзе может пойти на поддержку ВСУ

За организацию концертов Валерия Меладзе в Европе отвечают проукраинские компании. Они могут направить часть гонорара артиста на поддержку ВСУ, причем сам певец об этом не будет знать, сообщает Mash .

За шоу Меладзе в Европе отвечает Best Events Europe, которая, на первый взгляд, ничего общего с Украиной не имеет. Однако она в качестве пользовательского соглашения использует договор, где указана компания Bravo Eventos SL.

Владеет ей Владимир Брумберг, который после начала СВО начал организовывать туры для украинских певцов и российских иноагентов с помощью своего второго проекта — Bravo Vip. Мужчина в соцсетях удалил весь контент, связанный с Россией, и общается только на украинском языке. И Bravo Eventos SL, и Bravo Vip используют ту же информацию и те же документы, что и Best Events Europe.

В этом году у Меладзе запланирован большой тур, посвященный 30-летию творческой деятельности и своему 60-летию. Выступления в Европе продвигаются с помощью Best Events Europe, а в США — Show Impulse. Руководитель фирмы — Владимир Буховский, открыто поддерживающий Украину. Его компания проводит благотворительные концерты и сбор средств в поддержку ВСУ.

Ранее стало известно, что Меладзе увеличивает масштабы бизнеса в РФ. Он планирует заниматься в том числе арендой недвижимости.