Валерий Меладзе увеличивает масштабы бизнеса в РФ и займется недвижимостью

Певец Валерий Меладзе увеличивает масштабы бизнеса в РФ. Он планирует заниматься в том числе арендой недвижимости, сообщает SHOT .

Меладзе изменил данные своего ИП, созданного в 2004 году. В перечне видов деятельности появились три новых пункта. Они затрагивают управление и аренду недвижимости.

До этого в списке были те виды деятельности, которые позволяют заниматься телевещанием и концертной деятельностью. Аналогичный перечень есть у всех отечественных звезд.

С 2004 года Меладзе не менял список видов деятельности. За певцом в РФ числятся ООО «Вантаж», ТЦ в Восточном Бирюлеве. Его компания арендует здание ТЦ в Западном Бирюлеве. На «Вантаже» певец зарабатывает по 15 млн рублей в год.

В июне певца Валерия Меладзе увидели с дочкой Софико и внуком Георгием на Рублевке. Они гуляли.