Актера Бориса Щербакова прооперируют после неудачного падения на балконе

75-летнему актеру Борису Щербакову, неудачно упавшему на балконе, проведут операцию на бедре. Он находится в одной из столичных больниц, сообщает «Осторожно, Москва» .

По словам близких актера, операция назначена на вторник. Уже идет подготовка к хирургическому вмешательству. Родные надеются, что операция пройдет успешно.

Накануне Щербакова госпитализировали с переломом шейки бедра. Он поскользнулся и упал на балконе.

В конце прошлого года актер уже попадал в больницу с переломом. Тогда он потерял равновесие в подъезде, упал и сломал лицевую кость. Вернуться на сцену после лечения он смог только к концу января 2025 года.