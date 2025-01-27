Актер Борис Щербаков вернулся на сцену после перелома черепа

75-летний Борис Щербаков, перенесший операцию после перелома черепа, вновь стал выступать на сцене, сообщает «Вокруг ТВ» .

С тех пор, как артист получил травму, прошло не так много времени. О госпитализации Щербакова стало известно 5 декабря. Актер 4 декабря вышел покурить в подъезд, но потерял сознание и упал.

Ему диагностировали перелом черепа и переломы костей лица. Актера прооперировали, ему наложили швы. Из-за этого он какое-то время не мог выступать на сцене.

Накануне Борис Васильевич наконец-то вернулся в театр. Как отмечают врачи, сломанные кости вот-вот начали срастаться. При этом актер уже отыграл 2 спектакля.

Несмотря на оптимизм Щербакова, коллеги и друзья переживают за него. Артист не может отказаться от работы, жертвуя здоровьем, считают его родные.

Актер Андрей Анкудинов отметил, что Щербаков написал ему еще три недели назад о том, что находится «в строю», имея в виду готовность участвовать в спектаклях.

Между тем у Щербакова нашли проблемы с сердцем. Актер отказывается ставить кардиостимулятор.