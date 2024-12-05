Актер Борис Щербаков сломал лицевую кость во время курения
Актер Щербаков упал во время курения и сломал лицевую кость
Фото - © РИА Новости
Российского актера Бориса Щербакова госпитализировали после неудачного падения во время курения в подъезде. У артиста диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение мозга, сообщает Mash.
Происшествие случилось вечером 4 декабря. Артист вышел покурить, однако потерял сознание и упал. Его обнаружила супруга, которая вызывала врачей.
Щербакова доставили в нейрохирургическое отделение. Вероятно, ближайший спектакль артиста «Волшебник Изумрудного города» придется отменить.
В сентябре Щербакова госпитализировали с нестабильной стенокардией, он попал в реанимацию. До этого киноактер находился в реанимационном отделении с кардиосклерозом и фибрилляцией предсердий.