Актер Борис Щербаков сломал лицевую кость во время курения

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Актер Щербаков упал во время курения и сломал лицевую кость

Российского актера Бориса Щербакова госпитализировали после неудачного падения во время курения в подъезде. У артиста диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение мозга, сообщает Mash .

Происшествие случилось вечером 4 декабря. Артист вышел покурить, однако потерял сознание и упал. Его обнаружила супруга, которая вызывала врачей.

Щербакова доставили в нейрохирургическое отделение. Вероятно, ближайший спектакль артиста «Волшебник Изумрудного города» придется отменить.

В сентябре Щербакова госпитализировали с нестабильной стенокардией, он попал в реанимацию. До этого киноактер находился в реанимационном отделении с кардиосклерозом и фибрилляцией предсердий.