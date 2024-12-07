Стало известно, когда Щербакову снимут швы после перелома черепа

Известному российскому актеру Борису Щербакову снимут швы в середине декабря. После того, как артиста отпустят домой из больницы, он не сможет какое-то время выступать на сцене театра, в том числе в связи с переломом челюсти, сообщает SHOT .

Щербаков лечится в московской ГКБ Иноземцева. Его состояние здоровья — средней тяжести.

У Щербакова был перелом черепа. Актеру наложили швы.

Также у артиста обнаружили ушибы и переломы лица. В течение нескольких дней его осмотрит хирург, потому что была сломана лицевая кость.

Щербаков временно потерял трудоспособность. После выхода из больницы ему нужно будет реабилитироваться, и только после этого получится снова начать выступать.

Актера Щербакова госпитализировали вечером 4 декабря. Он курил в подъезде, упал и получил перелом черепа, лица.