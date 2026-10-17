Более 160 участников собрал Всероссийский день беременных в Люберцах

В Люберецкой картинной галерее в 4-й раз состоялся праздник, посвященный Всероссийскому дню беременных. Мероприятие, организованное ведущими специалистами Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), собрало более 160 гостей, большинство из которых — будущие мамы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

«Мы хотели доставить настоящую радость женщинам, рассказать о нашем Люберецком родильном доме, дать всестороннюю информацию от экспертов и, самое главное, успокоить их — сказать, что они не одни в самый лучший период своей жизни, перед родами», — отметила заведующая родильным стационаром МОЦОМД Татьяна Мельник.

Акушеры-гинекологи, неонатологи и консультанты по грудному вскармливанию ответили на вопросы об уходе за новорожденными, вакцинации, партнерских родах и обезболивании. Также специалисты рассказали об особенностях естественных родов и показаниях к кесареву сечению. Представитель Люберецкого ЗАГСа разъяснила порядок регистрации новорожденных.Для гостей подготовили конкурсную программу. В конкурсе колыбельных отличилась Анастасия Магомедова из Кожухово, исполнившая произведение Чайковского «Спи, дитя мое!». Будущие папы продемонстрировали свои навыки в пеленании младенцев.

Депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Дмитрий Сухов вручил главный приз — детскую коляску — Софии Пешехоновой. Другие участницы получили три сертификата на пребывание в палатах повышенной комфортности и функциональный стульчик для малыша.

Организаторы поблагодарили за поддержку администрацию картинной галереи, администрацию округа и волонтеров Подмосковья.

Завершился праздник выступлениями друзей и партнеров роддома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.