В Мытищах открылся детский сад «Лучик»

Сегодня в жилом комплексе «Ярославский» по-настоящему шумно и радостно. Для маленьких мытищинцев этот день стал особенным — они впервые переступили порог нового дошкольного отделения «Лучик» школы № 4. Здесь для них начинается путь в большой мир.

Новый садик, рассчитанный на 300 малышей, распахнул свои двери благодаря нацпроекту «Семья» и Народной программе «Единой России». Это не просто здание, а настоящий городок детства. Трехэтажное здание площадью почти 4 тысячи кв. м встретило ребят просторными игровыми и спальными комнатами, музыкальным и спортивным залами, логопедическим и медицинским кабинетами. Все продумано до мелочей: от современного пищеблока и прачечной до уютных веранд и игровых площадок на прилегающей территории.

Сегодня малыши впервые увидели свой садик и познакомились с воспитателями. А уже в понедельник они придут сюда на целый день — впереди первые друзья, первые занятия и первые открытия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.