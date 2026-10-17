Сбил на парковке: профбоец избил мужчину в Новосибирске

49-летний мужчина серьезно пострадал от действий профессионального бойца в Новосибирске. Злоумышленник сначала сбил пострадавшего на парковке, двигаясь задним ходом, затем вышел из машины и атаковал пострадавшего. В итоге злоумышленника будут судить, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, все произошло вечером 15 октября на стоянке у одного из кафе в Октябрьском районе Новосибирска. Водитель Mercedes-Benz, сдавая назад, не убедился в безопасности маневра и зацепил прохожего.

Вместо извинений автомобилист спровоцировал ссору и несколько раз ударил мужчину по корпусу. Пострадавшего с тяжелыми повреждениями увезли в больницу, а нападавший уехал с места происшествия.

В ходе розыскных мероприятий полицейские вычислили подозреваемого — 22-летнего жителя города, профессионально занимающегося боевыми видами спорта. Как отмечают в ведомстве, благодаря спортивной подготовке он прекрасно понимал, насколько опасными могут быть его удары. Следователем городского управления МВД возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В ходе разбирательства выяснились и другие подробности. Дорогая иномарка принадлежит не фигуранту дела, а другому человеку, полис ОСАГО на нее не оформлен, а нарушения ПДД на машине фиксируются регулярно — только за этот год не менее 36 раз.

Сам мужчина за последний месяц пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил движения.

17 октября Октябрьский районный суд Новосибирска избрал иную меру пресечения — запрет определенных действий. Без разрешения следователя обвиняемому нельзя покидать место жительства вечером и ночью. Расследование продолжается.

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