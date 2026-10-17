В Кузбассе отец попросил сына заказать проститутку и лишился 40 тысяч рублей

Попытка 50-летнего жителя Новокузнецка организовать свидание со жрицей любви обернулась визитом в полицию и потерей 40 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

Мужчина привлек к поиску жрицы любви своего 23-летнего сына. Тот зарегистрировал анкету отца на профильном сайте и оставил его контакты.

Вскоре раздался звонок от девушки, запросившей за встречу предоплату в размере 1,5 тыс. рублей. Мужчина сразу перевел оговоренную сумму, однако следом собеседница заявила о необходимости перечислить еще 15 тыс. рублей.

Такие финансовые аппетиты горожанина не устроили, и он решил отменить заказ. Незнакомка заверила, что для аннулирования заявки требуется назвать проверочный код из текстового сообщения на телефоне.

Как только заявитель озвучил пароль, мошенники попытались оформить на него займ в 1 млн рублей. Со счета списали более 40 тыс. рублей.

Опасаясь дальнейшего разорения, горожанин обратился в полицию. Следователи квалифицировали произошедшее по статье о краже с банковского счета (часть 3 статьи 158 УК РФ «Кража»). Виновным грозит до шести лет лишения свободы. Личность аферистки в настоящее время устанавливают сотрудники уголовного розыска.

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