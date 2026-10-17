Мизулина обратится в прокуратуру из-за возвращения треш-блогерши вопреки запрету

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила о намерении направить обращения в прокуратуру и федеральную службу исполнения наказаний из-за неисполнения решения суда треш-блогершей Анастасией Б. Она известна по скандальной прогулке в обнаженном виде по Москве, сообщает общественница в своем Telegram-канале .

До этого судебная инстанция запретила девушке публиковать контент в социальных сетях сроком на три года. Однако не прошло и месяца с момента вынесения вердикта, как в сервисе TikTok вновь стали появляться свежие ролики с участием интернет-деятельницы.

В видео нарушительница, игнорируя судебное постановление, открыто рассуждает о необходимости соблюдать законы. Мизулина охарактеризовала эти действия, как откровенную насмешку над правосудием.

Согласно жалобе от подписчика, послужившей поводом для разбирательства, Анастасия Б. попыталась обойти запрет с помощью маскировки. В TikTok создали профиль, позиционирующий себя как «фан-аккаунт» от имени близкой подруги блогерши.

На странице выкладываются явно новые видеозаписи со свежими звуковыми дорожками. В шапке профиля для связи указана электронная почта для коммерческого сотрудничества с Анастасией. По мнению пользователей Сети, девушка вернулась к публичной деятельности под чужим профилем, рассчитывая уйти от ответственности.

В сентябре Бутырский суд Москвы назначил 22-летней скандальной интернет-знаменитости три года лишения свободы условно с аналогичным трехлетним запретом на размещение любых видеоматериалов в Сети. Фигурантку признали виновной в распространении порнографии. Вину она признала, выразила раскаяние и списала эпатажные выходки на пережитые в детстве психологические потрясения.

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