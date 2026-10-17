Боец СВО взял в жены девушку по вызову и исчез в Екатеринбурге

Родственники пропавшего без вести 35-летнего участника специальной военной операции Владимира безуспешно попытались признать недействительным его брак с жительницей Екатеринбурга Свердловской области. Сам мужчина пропал без вести, сообщает e1.ru .

Мужчина ушел в зону боевых действий из исправительного учреждения. Родителей у него нет.

В прошлом году, после потери связи с бойцом, его два брата и сестра выяснили, что военнослужащий уже год состоит в официальном союзе. О нем ранее мужчина никогда не упоминал.

Выяснилось, что после ранения боец находился на лечении в госпитале в Екатеринбурге. После выписки провел время в компании работницы сферы секс-услуг и спустя две недели оформил брак за один день по ускоренной для участников СВО процедуре.

Судебные инстанции отказали семье в требовании признать союз фиктивным. Сама женщина утверждала, что брак был заключен по взаимным чувствам, и отрицала корыстный мотив.

Между тем Владимир числится пропавшим без вести уже более года. У его супруги, по свидетельству сестры бойца, появился новый спутник.

В связи с этим родственники военного готовят обращение в Генеральную прокуратуру РФ. Они уверены, что регистрация отношений преследовала финансовую выгоду, и в случае официального подтверждения гибели мужчины все положенные выплаты достанутся его жене.

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