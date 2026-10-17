«Не знаю, как жить дальше»: тела влюбленных подростков нашли в Краснодаре

Вечером 16 октября в центре Краснодара, у 12-этажного заброшенного здания на улице Володи Головатого, обнаружили тела двух несовершеннолетних. 17-летний юноша находился в розыске — его подозревали в убийстве собственной матери в Волгоградской области. Мать погибшей девочки теперь не знает, как жить дальше, пишет 93.RU .

Предварительно известно, что вместе с молодым человеком из того же региона уехала его 16-летняя возлюбленная. Более двух недель ее мать не теряла надежды и верила, что дочка вот-вот откликнется и даст знать, что с ней все в порядке.

По словам женщины, ничто не предвещало беды. Девушка училась в техническом колледже в Волгограде, с матерью у нее были теплые, доверительные отношения, никаких конфликтов. В ночь на 4 октября они созвонились — в тот момент дочь гостила у приятеля. Голос звучал ровно, подросток сказала, что собирается спать. Уже со следующего дня перестала выходить на связь. Мать в отчаянии искала помощи и пыталась выяснить, куда пропал ее ребенок, до последнего надеясь, что девочка жива.

17 октября женщина рассказала, что ее дочь вместе с парнем нашли погибшую в центре Краснодара. От бессилия она едва могла говорить: все эти дни она ждала, что дочка напишет хотя бы одно сообщение.

«Это на 99% они. Мне вчера звонили следователи из Краснодара и сказали приезжать на опознание. Как они там оказались, я не знаю. Я пока пытаюсь найти хоть какие-то силы, чтобы дальше… Дочь на связь так и не вышла, ничего не писала. Все очень страшно», — рассказала горем убитая мать девочки.

Теперь в обстоятельствах случившегося предстоит разобраться правоохранительным органам. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего в стране закона.

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