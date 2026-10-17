Ученики гимназии № 2 Красногорска встретились с помощником прокурора города

Ребята слушали очень внимательно. Вопросов было много. Один из учеников спросил: что делать, если на телефон вдруг пришел код — не мошенники ли это? Катерина Сергеевна подробно объяснила, как действовать в такой ситуации и куда обращаться.

Она рассказала о главных способах обмана. Свои слова подкрепила реальными примерами из судебной практики. По этим делам уже вынесены приговоры. Восьмиклассников также предупредили об ответственности за такие преступления.

Такие встречи в Красногорске проходят постоянно. Прокуратура регулярно общается с учениками и трудовыми коллективами, чтобы люди знали, как защитить свои деньги и данные.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.