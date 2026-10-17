«Все мы не без греха»: директор Долиной оправдался за ее езду с мигалкой

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин подтвердил факт нарушения правил дорожного движения из-за перемещения артистки с использованием спецсигналов. Она сумела вовремя преодолеть путь между двумя концертными площадками по московским пробкам благодаря машине с включенной мигалкой , сообщает « Подъем ».

Комментируя сложившуюся ситуацию, представитель артистки подчеркнул, что Долина никогда не садилась за руль лично. Обстоятельства с плотным трафиком носили критический характер.

Пудовкин признал, что езда со спецсигналами в условиях спешки действительно является нарушением ПДД. Он напомнил об установленном законом запрете на эксплуатацию спецсредств в частных интересах.

При этом директор певицы назвал инцидент проходным событием. Он также жестко раскритиковал повышенное внимание со стороны представителей медиа. Мужчина охарактеризовал реакцию прессы как травлю и издевательства ради погони за трафиком.

«Все мы не без греха», — добавил Пудовкин.

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