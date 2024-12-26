Актер Борис Щербаков отказывается ставить кардиостимулятор

Народный артист России Борис Щербаков, у которого серьезные проблемы с сердцем, отказывается ставить кардиостимулятор. Также у актера обнаружили отек спинного мозга, сообщает Mash .

24 декабря Щербакова выписали из больницы, куда он попал после неудачного падения. У артиста диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение мозга.

Сейчас его состояние в норме, но врачи настаивают на установке электрокардиостимулятора. Медики утверждают, что у актера серьезные нарушения ритма сердца. При этом Щербаков категорично отказывается устанавливать прибор.

Также врачи обнаружили у народного артиста России отек спинного мозга в области шеи. Скопление жидкости в районе позвонков может привести к парализации конечностей.

После операции Щербаков испытывал сильные боли в области челюсти. Ему сопоставили фрагменты кости, скрепив их спицей для фиксации. Актеру было тяжело говорить и принимать пищу.