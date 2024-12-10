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SHOT: у Бориса Щербакова сильные боли в области челюсти после операции

74-летнему актеру Борису Щербакову провели репозицию челюсти с левой стороны лица. После операции актер пожаловался на сильные боли, из-за которых он тяжело говорит и с трудом принимает пищу, сообщает SHOT .

Щербакову сопоставили фрагменты кости, скрепив спицей для фиксации. Операция длилась около 10 минут и прошла успешно. Однако после Щербаков пожаловался на сильные боли в области челюсти.

Актеру тяжело говорить, есть и пить. Со спицами ему придется пробыть около двух недель. После окончания срока восстановления их снимут.

Сын актера, Василий рассказал, что медики наблюдают за состоянием его отца. Они следят за динамикой его выздоровления.

Щербаков попал в больницу 4 декабря после падения в подъезде. Актер получил перелом черепа, лица. Ему наложили швы.