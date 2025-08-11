Актер Борис Щербаков попал в больницу с переломом шейки бедра в Москве

Днем 11 августа народный артист России Борис Щербаков неудачно упал и сильно ударился ногой. В итоге его увезли в одну из московских больниц, где выяснилось, что актер сломал шейку бедра, об этом пишет Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что в больницу Щербакова везли с подозрением на ушиб бедра, однако после обследования стало понятно, что травма гораздо серьезнее. При падении актер сломал шейку бедра и теперь нуждается в лечении.

За последний год это не первый перелом у 75-летнего актера. В декабре 2024 года он потерял равновесие в подъезде, упал и сломал лицевую кость. В результате этого происшествия Щербакову потребовалась операция.

Вновь на сцену после перелома черепа актер смог выйти только к концу января 2025 года. Родственники и близкие считают, что Щербаков слишком много уделяет времени работе и даже жертвует здоровьем ради нее.