Актер Василий Ливанов сильно похудел и осунулся после комы

Народный артист РСФСР, актер Василий Ливанов сильно похудел и осунулся после медикаментозной комы и лечения опухоли, похожей на онкологию, сообщает Mash .

Артисту прописали белковую диету для быстрого восстановления. Медики регулярно приезжают к нему домой и следят за состоянием актера. Оно остается стабильно тяжелым.

Ливанов продолжает заниматься с логопедом и восстанавливает речь.

Ранее актера вводили в состояние медикаментозной комы, это нужно было для борьбы с бактериальной инфекцией, устойчивой к антибиотикам.

Зимой Ливанова врачи экстренно перевели в реанимацию. У него выявили серьезное инфекционное поражение тканей. Еще у него есть хронические заболевания.