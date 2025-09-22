19-летняя невеста Лепса снялась в мини-платье и с крестом в пикантной позе
Фото - © РИА Новости, Екатерина Чеснокова
Невеста народного артиста России Григория Лепса поделилась с поклонниками откровенным фото в соцсети Instagram*, продемонстрировав стройные ноги.
19-летняя Аврора Киба предстала перед камерой, расположившись на кожаном диване под фиолетовым светом. Девушка позировала в мини-платье без рукавов и босоножках на высоких каблуках. Образ был дополнен цепочками с крестами на шее, а в руках она держала сигарету.
При этом возлюбленная исполнителя хита «Рюмка водки на столе» положила ноги на сиденье, продемонстрировав обнаженные бедра.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.
