Экс-солистка «Серебра» Катя Кищук показала большую грудь
Фото - © @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
Бывшая солистка группы «Серебро» Катя Кищук поделилась с поклонниками откровенным фото в соцсети Instagram*. 31-летняя певица сделала селфи, продемонстрировав большую грудь.
На опубликованном кадре знаменитость лежит в кровати. На ней белый наряд с кружевами и драпировкой. Кищук почти не использовала косметику, зато продемонстрировала крупным планом глубокое декольте.
В составе группы «Серебро» Кищук успела записать альбом и сняться в девяти клипах. С 2019 года она начала сольную карьеру, но уже в 2023 году сообщила, что больше не будет заниматься музыкой. Сейчас артистка не состоит в отношениях, но воспитывает четырехлетнего сына Рэйна от британского рэпера Slowthai.
Другая бывшая солистка «Серебра» Елена Темникова весной продала дом в элитном поселке в Подмосковье с дизайном от немецких специалистов. Коттедж находится в поселке «Усадьба Жодочи».
* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.