Экс-солистка «Серебра» Катя Кищук показала большую грудь

На опубликованном кадре знаменитость лежит в кровати. На ней белый наряд с кружевами и драпировкой. Кищук почти не использовала косметику, зато продемонстрировала крупным планом глубокое декольте.

В составе группы «Серебро» Кищук успела записать альбом и сняться в девяти клипах. С 2019 года она начала сольную карьеру, но уже в 2023 году сообщила, что больше не будет заниматься музыкой. Сейчас артистка не состоит в отношениях, но воспитывает четырехлетнего сына Рэйна от британского рэпера Slowthai.

Другая бывшая солистка «Серебра» Елена Темникова весной продала дом в элитном поселке в Подмосковье с дизайном от немецких специалистов. Коттедж находится в поселке «Усадьба Жодочи».

