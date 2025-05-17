Певица Елена Темникова продала роскошный коттедж в Подмосковье

Артистка, певица Елена Темникова продала дом в элитном поселке в Подмосковье с дизайном от немецких специалистов, сообщает SHOT .

Коттедж находится в поселке «Усадьба Жодочи». Этот дом экс-солистка поп-группы Serebro выставила на продажу в середине июня 2024 года. Площадь особняка составляет 504 кв. м, он находится на участке в 17 соток.

Дом с землей певица продала спустя четыре месяца после опубликования объявления, в октябре 2024 года. Трехэтажный особняк с шестью спальнями, террасой и паркингом на пять машин купили за 95 млн рублей. Там есть новая система охраны, система «умный дом». Проект данного коттеджа разработало немецкое дизайн-ателье, у него нет аналогов в РФ. К тому же недалеко от поселка проходит ЦКАД, 45 минут до аэропорта Домодедово, есть супермаркеты, рестораны и многое другое.

Продажа дома, скорее всего, связана с финансовыми проблемами мужа артистки. На предпринимателя Дмитрия Сергеева после исков от банков наложили арест. Он должен около 800 тыс. рублей.

Ранее появилась информация, что у Темниковой есть задолженность перед ФНС в размере в 1,7 млн рублей. Певица полностью погасила ее.