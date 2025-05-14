Певица Елена Темникова должна налоговой более 1,5 млн рублей

Для оплаты долга перед налоговой артистке хватило бы примерно трети обычного гонорара. Выступление певицы сейчас оценивается в 5,5 млн рублей.

Райдер у Темниковой довольно стандартный, но солидный. В него включены двухместный люкс с балконом или террасой в пятизвездочном отеле, оплаченный мини-бар, для поездок нужен Maybach не старше 2019 года выпуска. А в гримерке у певицы все скромно: одна бутылка Hennessy VS 0,75 л и две шоколадки: молочная и темная.

Ранее на имущество мужа артистки, бизнесмена Дмитрия Сергеева, после поданных исков от банков был наложен арест. При этом у мужчины в собственности ничего нет, поэтому в начале апреля исполнительное производство было закрыто. Сейчас супруг певицы должен около 800 тыс. рублей.

У мужчины было несколько бизнесов в разных сферах, но большинство из его компаний ликвидированы. Осталась только маленькая доля в ООО «НМ», которое занимается разработкой ПО.