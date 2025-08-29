14-летняя дочь Оксаны Самойловой и Джигана хочет себе новый нос

Об этом жена рэпера Джигана заявила на церемонии награждения Voice Influencer Awards 2025.

«С 12 лет она капает мне на мозги и говорит: „Может быть, мне сломать нос?“, а я отвечаю: „Не, Ари, потерпи до 18“. Но это факт, она будет это делать, я уже с этим смирилась», — сказала Самойлова на церемонии награждения Voice Influencer Awards 2025.

Во время обсуждения пластической операции 17-летней дочери Даны Борисовой Оксана Самойлова высказала мнение, что столь юный возраст не подходит для серьезных изменений внешности. По ее убеждению, принимать подобные решения следует после достижения совершеннолетия.

«Лучше в 18 дать пендель, и делай, что хочешь, это не моя ответственность», — заключила Самойлова.

