14-летняя дочь Оксаны Самойловой и Джигана хочет себе новый нос
Фото - © @samoylovaoxana
Известная блогерша Оксана Самойлова рассказала, что ее 14-летняя дочь Ариела готова сломать нос ради ринопластики, сообщает Super.ru.
Об этом жена рэпера Джигана заявила на церемонии награждения Voice Influencer Awards 2025.
«С 12 лет она капает мне на мозги и говорит: „Может быть, мне сломать нос?“, а я отвечаю: „Не, Ари, потерпи до 18“. Но это факт, она будет это делать, я уже с этим смирилась», — сказала Самойлова на церемонии награждения Voice Influencer Awards 2025.
Во время обсуждения пластической операции 17-летней дочери Даны Борисовой Оксана Самойлова высказала мнение, что столь юный возраст не подходит для серьезных изменений внешности. По ее убеждению, принимать подобные решения следует после достижения совершеннолетия.
«Лучше в 18 дать пендель, и делай, что хочешь, это не моя ответственность», — заключила Самойлова.
Ранее народный артист РФ Николай Басков удивил поклонников своим внешним видом. Звездный хирург Игорь Короткий рассказал, какие косметологические процедуры позволили добиться такого омоложения.