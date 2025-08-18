Блефаропластика, липосакция: хирург рассказал, как Баскову удалось помолодеть

Как отметил эксперт, в первую очередь Баскову изменили форму глаз. Он заметил блефаропластику, в ходе которой человеку подтягивают нижние веки, в связи с чем общий вид лица становится более свежим. Короткий даже сравнил новые фотографии с певца со старыми, на которых у звезды ярко выражены синяки под глазами.

«Некоторые изменения заметны и в области подбородка. Вполне возможно, что там произвели липосакцию и удалили лишний жир, а это всегда освежает лицо и делает его более молодым», — добавил косметолог.

Более того, специалист не исключает и возможности введения филлеров в лицо Баскова. Именно с помощью них можно заметно подтянуть лицо и убрать характерную возрасту дряблость.

В заключение Короткий добавил, что в случае Николая можно высоко оценить работу косметологов, так как артист действительно выглядит сейчас очень хорошо. Также при соблюдении всех рекомендаций от косметологов Басков может сохранить данный эффект на длительное время.