Трупы и тайные подземелья: 9 жутких фактов об МГУ

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова – вуз, в который мечтает поступить каждый школьник. Однако МГУ – это не только образовательный «центр» страны, но и один из исторических объектов, обросших самыми необычными мифами и легендами. В материале РИАМО вспомнили некоторые факты, от которых становится немного не по себе.

Главное здание МГУ может исчезнуть в любой момент

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Одна из городских легенд гласит, что главное здание университета на Воробьевых горах установлено на замороженном крепком фундаменте, который залит жидким азотом. Также там есть холодильная система, которая поддерживает всю эту конструкцию. Все потому, что место, на котором возведен университет, не было пригодно для строительства – грунт слишком слабый и не способен выдержать такую махину. Если же, не дай Бог, случится хотя бы малейшее нарушение и произойдет «разморозка», то фундамент разрушится, грунт не выдержит, и главный российский вуз смоет в Москву-реку примерно за неделю.

В подвалах МГУ тайно изучают пришельцев

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Еще одна легенда сообщает, что главное здание МГУ поражает своим масштабом не только над землей, но и под ней: якобы подвальные помещения уходят на глубину аж 34-этажного дома. Поговаривают, что ученым туда есть доступ, и они там занимаются примерно тем же, чем в американской зоне 52 – изучают пришельцев.

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В МГУ возвращаются умершие люди

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Эта легенда была любимой у студентов в 90-х. В общежитии в главном здании МГУ жил старшекурсник, который на лето, как полагается, уехал, а вернулся ближе к началу учебного года. Каково же было его удивление, когда он, вернувшись, увидел свою комнату опечатанной. Попав внутрь, он ужаснулся: комната сгорела дотла, и ни вещей, ни тетрадей… Когда он стал выяснять, что же случилось, оказалось, что он давно уже по документам числится трупом.

Как оказалось, перед поездкой в горы он сообщил комендантше, что будет долго отсутствовать, а та за деньги впустила в его комнату другого человека, который к МГУ никакого отношения не имеет. Человек оказался непростой – бизнесмен, который что-то не мог поделить с конкурентами. Его нехитрым способом «устранили», а тело – сожгли. Полиция же подумала, что это тело студента, который баловался спичками и случайно устроил пожар.

У настоящего студента потом была куча проблем: из университета он «исключен», из общежития выселен.

Привидения в МГУ

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Говоря о трупах, не зазорно вспомнить и легенду о привидениях, которые блуждают по коридорам московского университета. Якобы при строительстве главного здания случались множественные несчастные случаи и другие инциденты, связанные со смертью заключенных. Конвоирам проблем не хотелось, поэтому от трупов избавлялись незамысловатым способом. Всем известно, что «сталинки» строили из кирпича, а пустоты заполняли строительным мусором, а позже заливали бетоном. При возведении МГУ в стенах здания замуровывали мертвецов, и теперь их души периодически выходят из стен, чтобы посмотреть на учащихся и найти своих обидчиков.

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Чудесное спасение студента

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Эта история случилась еще раньше, чем та, что о студенте, уехавшем на лето. В общежитии на 9 этаже в 80-е годы группа студентов веселилась с горячительными напитками в одной из комнат, что было запрещено. Один студент сидел задумчиво на подоконнике. Внезапно его что-то заинтересовало за окном, он наклонился, чтобы посмотреть, и выпал. Перепуганные однокурсники стали выглядывать в поисках своего товарища, однако его под окном не было. Спустя каких-то 10 минут выпавший студент вбежал в комнату и извинился за долгое отсутствие. Утром он ничего совсем не помнил, а на теле у него были ссадины и небольшой вывих.

В подвале главного здания МГУ расположены входы в «Метро-2»

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Таинственная система «Метро-2» – это засекреченные линии Московского метрополитена, которая якобы служит для транспортировки высокопоставленных чиновников и первых лиц государства. Многие считают, что оно было создано во времена СССР, однако есть мнения, что это неправда и «Метро-2» берет свое начало аж с эпохи прапрапрацивилизаций. Согласно городской легенде, в подвалах МГУ расположены входы в это самое метро.

Несколько лет назад ректор университета Виктор Садовничий, конечно, опроверг эти байки.

«Никакого метро здесь нет, но из этого подвала есть вентиляционные лазы, по которым можно выползти даже на Красную Пресню. Лазы заварены, но есть группы людей, которые туда лазают. Это очень опасно, мы с ними боремся», — сообщил Садовничий.

После распада СССР, утверждает ректор, в подвале МГУ располагался городской штаб обороны.

«Когда все распалось, они что-то вывезли, что-то бросили, радиация появилась. Тогда мы стали чистить подвал с дозиметрами. Сейчас он вычищен», — рассказал Садовничий.

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Под МГУ находится секретный подземный город «Раменки-43»

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Под учебными корпусами МГУ и частью территории микрорайона Раменки в давние времена построили секретный подземный город, который назвали «Раменки-43» и курируют спецслужбы.

В этом подземном городе якобы проводятся секретные исследования, однако есть и другая версия: под землей находятся специальные бункеры на случай ядерной войны, где могли бы укрыться часть руководства (вообще он рассчитан на 17 тысяч человек) и важные для выживания страны организации. Входы в «Раменки-43» расположены опять же под главным зданием МГУ, однако кто-то говорит, что они не под самим университетом, а где-то поблизости.

К слову, этим потенциальным городом даже заинтересовались в одно время американцы: они провели свое расследование и, сославшись на некоего офицера КГБ, сообщили, что город убежище находится на глубине 300 метров и имеет полностью автономное энергетическое обеспечение. Также там якобы есть склады продовольствия, мощная радиостанция, система очистки воздуха и даже тренажерные залы и бассейн.

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МГУ строили заключенные

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Возведение главного здания МГУ, всех 34 этажей, длилось пять лет. Советские газеты тогда писали, что на стройке были задействованы порядка трех тысяч комсомольцев-стахановцев. Однако существует легенда, согласно которой к работам были привлечены даже осужденные. Один из них даже пытался сбежать. Летом 1952 года он построил из имеющихся на стройке материалов что-то вроде дельтаплана и спустился на нем со стометровой высоты. Чем закончилась история, неизвестно. Одни говорят, что его еще в полете расстреляла охрана. Другие – что он спокойно скрылся. Третьи – что около МГУ его поймали охранники, однако по указу самого Сталина, которого поразил ум и изобретательность беглеца, отпустили.

Вместо шпиля должен был быть золотой Иосиф Сталин

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Сейчас главное здание МГУ венчает величественный шпиль. Однако существует легенда, согласно которой вместо него должны были установить золотую статую Сталина. Другие очевидцы, впрочем, говорят, что статуя была полой внутри и лишь снаружи – позолоченной.

Фигура Сталина должна была вместе с памятником Ломоносову смотреть в одну сторону. К окончанию строительства главного здания университета статуя была уже отлита и ее готовили поднять наверх, однако вождь умер. После долгого специального совещания было принято решение статую все же не ставить, а вместо нее установить шпиль – проект переделали молниеносно. Что касается статуи, то она якобы хранится в подвалах МГУ до сих пор.

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