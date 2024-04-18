86 метров под землей: самые глубокие станции метро Санкт-Петербурга

Протяженность всех линий метрополитена в Санкт-Петербурге составляет 114 км. Каждая станция — уникальный шедевр, оформленный в неповторимом стиле. А еще питерское метро — самое глубокое в России. В среднем станции располагаются на глубине 57 метров, но есть и те, что находятся гораздо глубже.

1. Станция «Чернышевская»

7 место

Глубина — 71 м

Фото - © Фотобанк Лори

Это временно закрытая станция на Кировско-Выборгской линии, она расположена между станциями «Площадь Восстания» и «Площадь Ленина».

Станция так названа в честь известного философа, писателя и критика Николая Чернышевского и одноименного проспекта.

Визитной карточкой вестибюля является рельеф с портретом философа. Наклонный ход, который содержит три эскалатора, входит в северный торец станции. На момент открытия здесь были установлены самые высокие в мире эскалаторы: высота подъема — почти 66 метров.

Павильон станции имеет сложную форму, а стены сложены из крупных бетонных блоков с мраморной крошкой. Больше половины площади фасада занимает портал с витражом двойного остекления в металлическом переплете. Цоколь и обрамление портала облицованы полированным лабрадоритом.

2. Станция «Садовая»

6 место

Глубина — 71 м

Фото - © Фотобанк Лори

Старейшая станция Фрунзенско-Приморской линии, она не имеет наземного вестибюля: вход осуществляется через подземный переход, четыре выхода из которого ведут на разные стороны Сенной площади и Садовой улицы.

Путевые стены и пол станции отделаны красным гранитом с небольшими полосами серого цвета. Любопытно, что изначально станция должна была быть целиком серой, однако возникли некоторые трудности в поставке материалов.

Освещение станции выполнено с помощью многочисленных дугообразных светильников, установленных под сводом. Первоначально они были закрыты матовыми стеклами, однако затем их убрали — из-за трудностей в обслуживании. Затем демонтировали и часть освещения вообще: оставили только лампы над краями платформы.

3. Станция «Приморская»

5 место

Глубина — 71 м

Фото - © Фотобанк Лори

Станция на Невско-Василеостровской линии, которая получила свое название из-за близкого расположения от берега Финского залива. В час пик станция обслуживает порядка 10 тысяч пассажиров в час.

Чтобы подняться на улицу, на эскалаторе придется постоять ровно 2 минуты 10 секунд.

Оформлена станция в морской тематике — согласно названию. В торце зала установлена декорация из корабельных якорей, а на простенках — медные рельефы известных русских и советских кораблей. На полу из разноцветного гранита выложена «Роза ветров», а в нижнем эскалаторном зале обращает на себя внимание панно с изображением девушки у моря.

4. Станция «Площадь Ленина»

4 место

Глубина — 71 м

Фото - © Фотобанк Лори

Эта станция расположена на Кировско-Выборгской линии. Тема оформления — возвращение Ленина в июне 1917 года из Финляндии в Петроград.

Путевые стены отделаны белой керамической плиткой со смещением рядом. Пилоны в центре облицованы коричневым гранитом, крайние — коричневым мрамором с белыми прожилками. Стены боковых залов со стороны платформ облицованы белым мрамором. Пол — из красного гранита с белыми полосами по краям, а в проходах между пилонами — серый.

Что касается освещения, то при открытии станции центральный зал украшали люстры, однако позднее их демонтировали. В 2006 году вместо ламп беловатого цвета установили оранжевые натриевые лампы. Однако в конце 2020 году вернули белые лампы, светодиодные.

5. Станция «Пролетарская»

3 место

Глубина — 72 м

Фото - © Фотобанк Лори

Эта станция расположена на Невско-Василеостровской линии. Названа она «Пролетарской» из-за близости Обуховского завода. Именно здесь в мятежные годы рабочие устроили забастовку, которую затем окрестили «Обуховской обороной».

Это одна из самых глубоких станций в Петербурге. Чтобы подняться на улицу, нужно воспользоваться двумя последовательно расположенными эскалаторами.

Наземный павильон расположен в здании круглой формы, в сквере на пересечении проспекта Обуховской обороны с улицей Чернова.

Колонны станции отделаны мрамором, фриз — полированным красным гранитом (стилизация красного знамени), путевые стены — белым и бело-розовым мрамором. Название станции выполнено также из мрамора, а пол выложен черными, серыми и темно-красными гранитными плитами.

Торцевую стену украшает горельеф «Серп и молот» — символ пролетариата.

6. Станция «Комендантский проспект»

2 место

Глубина — 75 м

Фото - © Фотобанк Лори

Конечная станция Фрунзенско-Приморской линии. С момента открытия и до 2011 года была самой глубокой в Санкт-Петербурге.

Вход в подуличный вестибюль осуществляется через подземный переход, расположенный рядом с Комендантской площадью.

Тема художественного оформления станции — небо и воздухоплавание. Доминирующим цветом является небесно-голубой. На ростенках установлено 18 мозаичных медальонов в честь 60-летия победы в Великой отечественной войне: они изображают самолеты военных лет и портреты знаменитых авиаторов. На северо-западном торце станции расположено мозаичное панно на тему российского воздухоплавания — воздушный шар с множеством заплат, мужик с самоваром, медведь с балалайкой, золотые купола.

Над эскалаторами в вестибюле можно наблюдать еще одно панно — «Слава в веках первым российским авиаторам».

7. Станция «Адмиралтейская»

1 место

Глубина — 86 м

Фото - © Фотобанк Лори

Расположена на Фрунзенско-Приморской линии. Это самая глубокая станция в России и одна из самых глубоких в мире.

Художественное оформление посвящено морской тематике. Полы выложены серым мансуровским гранитом, а также красным гранитом.

Путевые стены облицованы голубовато-серым мрамором, а двери на путевых стенах украшены оригинальными решетками с изображениями якоря.

Торец центрального зала украшен мозаичным панно «Основание Адмиралтейства». Торец пешеходного коридора между большим и малым наклонными ходами декорирован панно «Нева», а над гермозатвором, который должен разделять пешеходный коридор в его центре, расположено панно «Нептун».

Простенки между колоннами украсили медальонами с барельефами русских адмиралов и флотоводцев.