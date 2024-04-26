5 мифов о Чернобыле: волки-мутанты, гигантские ягоды и убийственная пыль

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС – радиационная катастрофа невиданного до той поры масштаба. В течение следующего месяца из тридцатикилометровой зоны вокруг ЧАЭС вывезли 116 тысяч человек, обезлюдел не только город Припять, но и десятки деревень и поселков в окрестностях. О том, что творилось в зоне ЧС, люди узнавали из газет, новостей и слухов, и за минувшие три десятилетия история Чернобыльской катастрофы породила немало мифов. Какие из них соответствуют действительности, а какие нет – разбираемся в материале РИАМО.

Миф 1. В результате Чернобыльской аварии погибли тысячи людей и десятки тысяч заболели

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Существует мнение, что ликвидаторы, погибшие от лучевой болезни в первые месяцы и годы после аварии – только «вершина айсберга», а на самом деле последствия радиоактивного заражения погубили тысячи жителей Припяти и окрестных деревень.

Реальность: из тех, кто в первые сутки занимался ликвидацией пожара в четвертом энергоблоке, 28 человек погибли в течение нескольких месяцев, еще 26 – в течение следующих 30 лет (в частности, от причин, не связанных с радиацией напрямую). При этом почти 60% пожарных, солдат и медиков, привлеченных в первые сутки к ликвидации последствий аварии, остались в живых и живы до сих пор.

Впрочем, на здоровье людей нахождение в зоне радиационного загрязнения все-таки сказалось. Те, кто находился поблизости от ЧАЭС, в первое десятилетие после аварии заметно чаще страдали от лейкоза и болезней кровообращения. Также отмечено повышение заболеваемости раком щитовидной железы у детей и подростков из Белоруссии, где наблюдалось выпадение радиоактивного йода (через траву он попадал в организм коров, а оттуда – в молоко, которым поили детей). По сведениям медиков, «радиоактивный» рак щитовидки коснулся 99 детей. Конечно, каждый такой случай – большая беда, но о десятках тысяч жертв речи не идет.

Всемирная организация здравоохранения также подсчитала, что доза радиации, полученная за 20 лет после катастрофы жителями районов за 30-километровой отметкой, примерно равна дозе радиации, которую человек разово получает, пройдя компьютерную томографию всего тела.

Миф 2. У всех бывших жителей Припяти рождаются больные дети

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Бытует мнение, что радиация губительно сказывается на репродуктивной функции, и детей может либо вообще не быть, либо они родятся с увечьями или генетическими отклонениями. Так что у людей, оказавшихся в апреле 1986 года в соседних с ЧАЭС городах и поселках, не может быть здорового потомства.

Реальность: ученые, наблюдавшие воздействие радиации на человека на протяжении последних 60 лет, не отметили появления каких-либо генетических дефектов или поломок у детей, родившихся от «облученных» родителей. Данные, полученные в Хиросиме и Нагасаки, доказывают, что даже у получивших дозу радиации людей впоследствии рождается здоровое потомство, а число отклонений в развитии эмбрионов не превышает статистической нормы.

Ученые собрали сведения о людях, получивших дозу радиации вследствие загрязнения после аварии на ЧАЭС и не нашли причин утверждать, что они чаще других рожают детей с врожденными пороками развития, а также синдромом Дауна и другими хромосомными нарушениями.

Впрочем, часть исследователей считает, что организм матери может провоцировать выкидыш генетически несовершенного эмбриона на ранних сроках – это эволюционно обусловленный механизм. Так что есть вероятность того, что дети облученных родителей с «поломанными» генами были отсеяны из популяции еще в первые дни после зачатия, а на свет появлялись лишь те младенцы, с генами которых все было в порядке.

Миф 3. Зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС вымерла или населена мутантами

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О том, что в окрестностях Припяти творятся очень странные дела, слышал, наверное, каждый. Из уст в уста передаются слухи о том, что рядом с ЧАЭС растет клубника размером с яблоко, в лесах бегают волки размером с теленка, из куриных яиц вылупляются двухголовые цыплята, на свет появляются поросята с двумя пятачками и восьминогие козлята. А у нормального животного в этой среде шансов выжить мало: непривычная доза радиации его просто убьет.

Реальность: в настоящий момент, согласно последним исследованиям, практически во всей 30-километровой зоне вокруг ЧАЭС радиационный фон возвратился к доаварийному уровню. В первые месяцы после катастрофы часть животных, получивших самые большие дозы радиации, погибли, но остальные выжили и дали многочисленное потомство. Восстановился даже «рыжий лес», который выгорел после того, как над ним пронесся радиоактивный вихрь: на месте погибших деревьев выросли новые.

В целом, отмечают исследователи, флора и фауна даже выиграла от того, что «зону отчуждения» покинули люди. В отсутствие человека экосистема пришла к балансу, которого невозможно достичь при вмешательстве техногенного и антропогенного факторов. В Гомельской области, например, существует Полесский радиационно-экологический заповедник, где огромные территории, ранее занятые деревнями и пашнями, теперь населены оленями, лосями и зубрами. Руководство заповедника совершенно официально приглашает туда туристов полюбоваться на живописную природу и многочисленных лесных обитателей.

Миф 4. Неизвестна точная причина взрыва на ЧАЭС и нельзя гарантировать, что трагедия не повторится

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Идея о том, что мирный атом опасен для человека и человечества, после чернобыльской катастрофы прочно поселилась в умах людей. К атомной энергии многие относятся с подозрением: кто знает, какая АЭС рванет в следующий раз, если люди не в состоянии полностью контролировать ядерные реакции.

Реальность: исследователи, которые многие годы изучали историю аварии практически посекундно, пришли к выводу, причиной взрыва стал человеческий фактор в совокупности с недостатками самого энергоблока и несовершенством систем контроля, мониторинга и оповещения. Предельное четкое описание процессов, приведших к взрыву, можно найти в десятках исследований.

Более того, можно сказать, что благодаря катастрофе на ЧАЭС к атомной энергетике было привлечено внимание тысяч ученых со всего мира. Случай в четвертом энергоблоке стал своего рода методичкой «Как не нужно делать». На всех атомных электростанциях были пересмотрены инструкции для персонала, создано совершенно новое оборудование для обнаружения малейших отклонений от нормальной работы реактора, появились и современные системы безопасности, учитывающие в том числе и человеческий фактор. Контроль за параметрами безопасности теперь осуществляется не только на самих АЭС, но и в кризисном центре концерна «Росэнергоатом», куда все данные с атомных электростанций поступают в реальном времени.

По мнению ряда инженеров, на сегодняшний день около 40% суммарной стоимости каждой АЭС составляют системы мониторинга, предупреждения и безопасности.

Миф 5. Все, кто ездит в Припять на экскурсии - самоубийцы

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Припять в последние два десятилетия стала точкой притяжения для разного рода экстремалов и искателей приключений. Некоторые из них проникают в заброшенный город «зайцами», незаконно и без проводников, другие покупают официальные экскурсии со всевозможными допусками и мерами предосторожности. Но в общественном сознании Припять – мертвый город, где каждый сантиметр воздуха пронизан радиацией, и вернуться оттуда здоровым практически невозможно.

Реальность: На самом деле, Припять сейчас можно считать почти безопасным с радиационной точки зрения городом. Излучение здесь в большинстве мест примерно такое же, как в Москве или Саратове. Если вы посещаете эту местность с официальным проводником-экскурсоводом, то за свою безопасность можно не беспокоиться. Однако меры предосторожности даже на таких экскурсиях нужно соблюдать.

Во-первых, множество зданий полуразрушены, подходить или исследовать изнутри можно лишь некоторые из них. Во-вторых, есть места, где радиация повышена. Каждому туристу выдают дозиметр, рассказывают, к каким объектам лучше не приближаться. К таким объектам относится, например, больница, где остались сброшенные ликвидаторами противопожарные костюмы и прочая амуниция – радиационный фон возле них до сих пор зашкаливает. Также сильно «фонят» канализационные колодцы и стоки, так как через них протекает дождевая и талая вода, собравшая в себя радиоактивную пыль со всего города.

Кроме того, в Припяти нельзя ничего трогать, садиться на землю, скамейки или ступеньки, нельзя ничего есть (даже принесенные с собой бутерброды или фрукты). Радиационный фон в городе практически нормальный, но в воздухе носится радиоактивная пыль, которая представляет большую опасность в том случае, если попадет в организм. Поэтому не стоит считать, что экспедиция в Припять – легкая беззаботная прогулка. Но и смертельно опасной экскурсию по заброшенному городу называть нельзя.

Что же касается самого четвертого энергоблока, то он надежно укрыт не только саркофагом, но и достроенным в 2019 году новым безопасным конфайнментом – так называют арочное сооружение, которое блокирует распространение радиации из поврежденного реактора. Без сопровождения туристов к этому объекту, конечно, не допустят, но в исключительных случаях экскурсии организуются и внутрь самого энергоблока, конечно, при соблюдении серьезнейших мер предосторожности в виде противорадиационных костюмов, респираторов и многоступенчатого дозиметрического контроля.