Свыше 1,5 тыс молодоженов заключили брак в МФЦ Подмосковья с начала 2024 г

Многие молодые люди выбирают удобный и быстрый способ заключения брака в многофункциональных центрах региона, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«С начала года более 1 500 молодоженов оформили брак в МФЦ региона. Тут менее торжественная обстановка, но сотрудник ЗАГСа также задаст волнующий вопрос паре и распишет, вручив свидетельство о заключении брака. Этот вариант позволяет молодым людям сэкономить время и оформить все необходимые документы сразу в одном месте», — отметила первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

В Подмосковье, при подаче заявления на госуслугах, пары могут сразу выбрать локацию для своего будущего торжества: МФЦ, зал торжеств в ЗАГСе, Дворец бракосочетания, выездная регистрация в парке, усадьбе или музее.

Подать заявление на регистрацию брака можно через госуслуги по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.