Система ПВО сбила 2 беспилотника ВСУ самолетного типа над Белгородской областью

сегодня в 17:00

Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инцидент произошел в понедельник около 15:20 по Москве. Попытка киевских властей совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресечена.

Утром украинская армия с помощью дронов атаковала движущиеся по дороге «ГАЗели», перевозившие сотрудников ГК «Агро-Белгорье» на работу. В результате ЧП погибли 7 человек, более 40 получили ранения.

Еще один беспилотник ВСУ со взрывчаткой упал на территории белгородского свинокомплекса, но не разорвался.