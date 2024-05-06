Система ПВО сбила 2 беспилотника ВСУ самолетного типа над Белгородской областью
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Инцидент произошел в понедельник около 15:20 по Москве. Попытка киевских властей совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресечена.
Утром украинская армия с помощью дронов атаковала движущиеся по дороге «ГАЗели», перевозившие сотрудников ГК «Агро-Белгорье» на работу. В результате ЧП погибли 7 человек, более 40 получили ранения.
Еще один беспилотник ВСУ со взрывчаткой упал на территории белгородского свинокомплекса, но не разорвался.