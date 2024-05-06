Дрон ВСУ со взрывчаткой упал на территории свинокомплекса в Белгородской области

Mash: дрон ВСУ со взрывчаткой нашли на территории свинокомплекса под Белгородом

Дрон украинской армии со взрывчаткой упал на территории свинокомплекса «Агро-Белогорье» в Белгородской области. БПЛА не разорвался, сообщает Mash .

Специалисты забрали беспилотник на экспертизу.

Сотрудники этого же предприятия находились в автомобилях, которые утром атаковали ВСУ. В результате погибли 6 человек, еще более 30 получили ранения. Все они ехали на работу.

После произошедшего власти запретили въезд крупного транспорта в Грайворонском, Шебекинском и Валуйском округах, а также в Волоконовском, Краснояружском, Белгородском и Борисовском районах.

Следователи СКР проведут расследование атаки со стороны Украины по территории Белгородской области. Следственный комитет страны установит все обстоятельства трагедии, а также буду выявлены лица, которые причастны к совершению преступления.