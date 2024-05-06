сегодня в 09:48

Организовано расследование атаки ВСУ по машинам агрохолдинга под Белгородом

Следователи СКР проведут расследование по атаке со стороны Украины по территории Белгородской области, в результате которой погибли и пострадали люди, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате атаки ВСУ погибли шесть человек, еще 35 были ранены. Дроны-камикадзе напали на машины, которые перевозили работников предприятия «Агро-Белгорье».

Следственный комитет страны установит все обстоятельства трагедии, а также буду выявлены лица, которые причастны к совершению преступления.

Как ранее отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, один мужчина находится в тяжелом состоянии, его оперируют. Остальные пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями разной степени тяжести.