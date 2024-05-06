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Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области выросло до 35 человек

Украинская армия ударила по двум автомобилям ГК «Агро-Белгорье» в районе села Березовка Борисовского района. В результате атаки пострадали 35 человек, из них двое детей, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее он заявил, что четыре дрона-камикадзе атаковали движущиеся по дороге «ГАЗели», перевозившие сотрудников предприятия на работу. Погибли шесть человек, были ранены более 30.

«Мужчине в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости в настоящий момент проводится операция», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, остальные пострадавшие при атаке госпитализированы. У них диагностировали осколочные ранения разной степени тяжести. Всем оказывается необходимая медпомощь.

Губернатор Белгородской области уточнил, что на месте трагедии сейчас работают все оперативные службы. Информация по данному инциденту еще уточняется.