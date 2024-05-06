6 человек погибли при атаке дронов ВСУ по машинам свинокомплекса под Белгородом
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В Борисовском районе Белгородской области украинская армия атаковала при помощи дронов два автомобиля ГК «Агро-Белгорье», сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.
Данные транспортные средства перевозили сотрудников свинокомплекса.
В результате атаки погибли 6 человек, еще более 30 получили ранения.
4 мая пять человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в Белгороде. Также повреждения получили 10 автомобилей и 30 домовладений.