Гладков: пять человек пострадали в результате взрыва в Белгороде
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Пять человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Среди пострадавших три женщины и двое мужчин. Они получили травмы виска, лица, конечностей, черепно-мозговые травмы.
Все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Также повреждения были выявлены на 10 автомобилях и в 30 частных жилых домовладениях.
Пожарными расчетами ликвидируются два очага возгорания. На месте происшествия работают специалисты.