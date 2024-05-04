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Гладков: пять человек пострадали в результате взрыва в Белгороде

Пять человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков .

Среди пострадавших три женщины и двое мужчин. Они получили травмы виска, лица, конечностей, черепно-мозговые травмы.

Все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также повреждения были выявлены на 10 автомобилях и в 30 частных жилых домовладениях.

Пожарными расчетами ликвидируются два очага возгорания. На месте происшествия работают специалисты.