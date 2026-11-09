«Все бежали»: соседи раскрыли, что происходило при пожаре в доме сестры Нюши

Соседи двукратной олимпийской чемпионки Марии Шурочкиной, в столичной квартире которой накануне произошел пожар, выбегали с детьми и домашними животными на руках на улицу, пока звучала сирена, сообщает MSK1.RU .

Одна из жительниц рассказала, что в доме сработала пожарная сигнализация. Люди почувствовали запах гари и начали эвакуироваться. Женщина добавила, что пожарные приехали на вызов «молниеносно».

В этом же ЖК проживает сын художника Никаса Сафронова Дмитрий. Сначала он подумал, что датчики сработали из-за того, что кто-то покурил в подъезде. Как только зазвучала сирена, мужчина посмотрел в глазок и увидел выбегающих из своих квартир соседей. Дмитрий приоткрыл дверь, а один из жильцов сказал ему о пожаре, который начался на 17 этаже.

Сафронов и его родные взяли вещи, документы и деньги, а затем выбежали в подъезд. Лифты к тому моменту уже не работали, жильцы спускались по лестнице.

«Все соседи бежали, кто в шортах, кто в трусах и в майках, с котами, собаками, детьми. В этот момент пожарные уже поднимались», — отметил он.

После пожара Шурочкину в срочном порядке госпитализировали с серьезными ожогами 2 и 3 степени. Пострадали лицо и грудная клетка. Предварительно, причиной возгорания стали пары от биотоплива, которое спортсменка использовала для заправки биокамина.

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