Ветераны Подмосковья могут воспользоваться услугами такси бесплатно

С 2017 года на территории Московской области организован бесплатный проезд в такси для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, зарегистрированных на территории региона. Общая стоимость поездок за месяц не должна превышать 1 000 рублей, а число поездок не ограничено, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«На протяжении 7 лет совместно с таксомоторными компаниями мы реализуем программу по бесплатному проезду в такси для участников и инвалидов ВОВ. Ветеран может заказать такси самостоятельно или попросить помощи в оформлении родственника или знакомого. Для этого достаточно позвонить с мобильного телефона по единому номеру 122, набрать добавочный номер 5 и дождаться ответа оператора. При разговоре с оператором необходимо назвать фамилию, имя, отчество ветерана, год рождения, адрес подачи машины и конечную точку маршрута», — рассказал заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

После оформления заказа на мобильный телефон ветерана придет подтверждающее сообщение с госномером, маркой и цветом автомобиля такси. В поездке допускается сопровождение ветерана его родственниками или представителями. Особенно эта услуга актуальна в преддверии праздника 9 мая.

Прием звонков осуществляется с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. Воспользоваться бесплатным проездом в такси могут только те участники и инвалиды ВОВ, кто находится в списке органов соцзащиты населения Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.