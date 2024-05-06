Стали известны ожидания от встречи Си и Макрона в Париже

Председатель КНР Си Цзиньпин отправился в масштабное европейское турне, в рамках которого запланированы визиты во Францию, Сербию и Венгрию. Заместитель главреда журнала «Проблемы Дальнего Востока», ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский прокомментировал эту ситуацию.

Особое внимание мировых СМИ и экспертного сообщества приковано к предстоящей встрече китайского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как отметил Островский, переговоры по вопросам взаимоотношений Китая с Евросоюзом, а также ситуации вокруг Украины будут носить непростой характер.

«Что касается украинской темы, то Франция приглашает Китай на встречу в Швейцарии для обсуждения и попытки выработки совместного решения, однако без участия самой России. А позиция Китая вполне однозначна: как можно обсуждать ситуацию по какой-либо стране без участия самой страны», — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.

Другой важной проблемной областью станут торгово-экономические связи между Поднебесной и ЕС. Евросоюз утратил лидирующие позиции в торговле с КНР, а с 2020 года это место заняли страны АСЕАН, уверен Островский.