СК рассказал о связях фигуранта дела Тимура Иванова с военными предприятиями

25 апреля Фомину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Тогда же вышло постановление, однако ранее его не публиковали в базе данных суда.

По данным следствия, Фомин имеют реальную возможность угрожать свидетелям и другим участникам уголовного дела или другим образом воздействовать на них, чтобы избежать уголовной ответственности.

Помимо этого, у Фомина есть заграничный паспорт, он регулярно выезжал за пределы РФ.

Иванов обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере. Он мог вступить в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера.

Защита принесла в Мосгорсуд четыре пакета с наградами замминистра обороны Тимура Иванова. Сам Иванов свою вину не признает. Он был арестован до 23 июня.