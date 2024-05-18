СК рассказал о связях фигуранта дела Тимура Иванова с военными предприятиями
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Арестованный по делу замминистра обороны России Тимура Иванова соучредитель ООО «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин имеет связи среди руководства предприятий Минобороны и является доверенным лицом Иванова, сообщает РБК.
25 апреля Фомину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Тогда же вышло постановление, однако ранее его не публиковали в базе данных суда.
По данным следствия, Фомин имеют реальную возможность угрожать свидетелям и другим участникам уголовного дела или другим образом воздействовать на них, чтобы избежать уголовной ответственности.
Помимо этого, у Фомина есть заграничный паспорт, он регулярно выезжал за пределы РФ.
Иванов обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере. Он мог вступить в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера.
Защита принесла в Мосгорсуд четыре пакета с наградами замминистра обороны Тимура Иванова. Сам Иванов свою вину не признает. Он был арестован до 23 июня.