Работника предприятия в Воскресенске убил бронелюк

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В Воскресенске работник умер после того, как на него упал бронелюк

В Воскресенске возбудили уголовное дело после того, как работника в Воскресенске упал бронелюк, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

На территории предприятия работник в процессе осмотра молотковой дробилки залез в нее, после чего упал бронелюк. В результате полученной травмы мужчина скончался.

По заключению экспертизы, в обстоятельствах инцидента нашли нарушения трудового законодательства и требования охраны труда.

Следователь осмотрел место происшествия, изъял трудовую документацию, получил заключения ряда экспертиз, в том числе инженерно-технической. Сейчас продолжаются допросы и установление всех обстоятельств трагедии.