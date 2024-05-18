Подмосковная «Единая Россия» присоединилась к акции «Лес будущего», посвященной героям ВОВ

В Московской области «Единая Россия» присоединилась к акции «Лес будущего», посвященной героям ВОВ, передает пресс-служба партии.

18 мая по всему Подмосковью было высажено более 100 тыс. деревьев и саженцев в честь героев, которые отдали свои жизни во время Великой Отечественной войны

Всего в рамках акции было подготовлено 16 участков в лесных зонах и необходимый инвентарь — перчатки, лопаты, ведра, мечи Колесова, саженцысосны, ели и дуба. Главной площадкой проведения акции стало Озерецкое участковое лесничество рядом с коттеджным поселком «Лыжник» в Дмитрове.

Координатор регионального партийного проекта «Чистый лес» в Московской области, председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин отметил, что каждый год в Подмосковье традиционно проводятся экологические акции. Кроме того, в рамках проекта партии, который стартовал в мае 2023 года, также ведется активный контроль за состоянием и поддержанием лесов Московской области в благоприятном состоянии.

«К акции „Лес будущего“ я присоединился в Балашихе. Там посадили молодые деревья в Кучинском лесопарке. Рад видеть, что традиционно люди участвуют целыми семьями, приобщают к этому важному делу своих детей. Конечно, способствуют отличная солнечная погода и хорошая организация — всегда готов инвентарь для всех желающих, работают полевые кухни и даже проводятся небольшие концерты. За годы эта акция стала настоящим, ярким праздником, объединяющим жителей Московской области», — сказал Шапкин.

Единороссы совместно с жителями Подмосковья присоединились к патриотическо-экологической акции в большинстве муниципалитетахрегиона.

Так, в Химках во всех микрорайонах городского округа тысячи жителей высадили свыше 1,5 тысяч деревьев и почти 4,5 тыс. кустарников. Центральной площадкой стала прогулочная аллея на улицах Калинина и Чапаева. К акции также присоединилась депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Ирина Роднина.

«Вместе с жителями, партийцами и волонтерами „Молодой Гвардии“ здесь посадили несколько саженцев каштанов, чтобы район сделать ещё более красочным. Высаженные деревья станут символом устойчивого развития и процветания города и Подмосковья в целом», — сказала Ирина Родина.

Помимо этого, участники акции в Химках высадили липы, клены, рябины, а также каштаны, черемухи, кизильник, спиреи и сирень более чем на 150 площадках округа. Вместе с активистами «Единой России» также посадил дерево депутат Московской областной Думы Михаил Раев. Народный избранник отметил, что экологическая акция стала доброй традицией в городском округе.

«Я рад, что ежегодно мы встречаемся по этому поводу, и каждый год к нам присоединяются все больше неравнодушных жителей. Мы все хотим, чтобы у нас было светло, тепло и свежий воздух. Только в наших силах сделать Россию лучше», — прокомментировал Михаил Раев.

В Дзержинском партактив вместе с представителями городской администрации и местными жителями высадили кустарники пузыреплодника во дворе дома 18 по улице Угрешской. Растение высадили около детской игровой площадки для создания живой изгороди. Юные жители дома также приняли активное участие в озеленении своего двора.

«Летом 2022 года на этой территории было выполнено комплексное благоустройство. А сегодня мы сделали этот двор еще краше. Приятно, что в таком важном деле, как озеленение нашего города, принимают участие жители всех возрастов», — отметил участник предварительного голосования «Единой России» Владимир Храмцов.

А в Луховицах высадили двухлетние сеянцы сосны на территории 51 квартала Чернореченского участкового лесничества. Акция собрала свыше 70 луховичан. Среди них — представители местного отделения «Единой России» и партийные сторонники.

В 2010 году городской округ Луховицы серьезно пострадал от лесных пожаров, однако с течением лет потери удалось восстановить, и в этот раз акция состоялась не в масштабном формате, а как дань традиции.

«С радостью согласились поддержать эту инициативу. Мы неравнодушно относимся к вопросам экологии и вносим посильный вклад в благое дело. Уверена, что молодые деревья примутся, так как сажали их сегодня с отличным настроением и с любовью к природе», — поделилась мнением участница предварительного партийного голосования, председатель окружного молодежного парламента Анастасия Сорокина.

В Подмосковье с 2013 года проводится акция «Лес Победы», которая стала доброй традицией в каждом муниципалитете. Она также, как и «Лес будущего», проходит под эгидой акции «Сад памяти», инициатором которой выступил президент России Владимир Путин.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.