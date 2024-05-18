В убийстве девушки в Екатеринбурге подозревают ее бывшего мужа

Девушку Анну из Екатеринбурга, на которую напали с ножом, убил бывший муж. Мужчина не смог принять, что его жена после развода начала новые отношения, сообщает Life.ru.

У Анны осталась 9-летняя дочка. Пара рассталась давно, но муж так и не смог смириться с уходом любимой супруги. Мужчина начал преследовать экс-жену, приходил к ней на работу в банк и разыгрывал там громкие драмы.

Когда Сергей узнал, что бывшая жена встречается с другим, он сошел с ума от ревности. Мужчина пришел к банку, где она работала, и дождался, когда женщина выйдет. Бывший муж трижды ударил девушку ножом в грудь. Она умерла от полученных ранений на руках у очевидцев. Убийца сам сдался полицейским.

Молодую девушку убили на Уралмаше в Екатеринбурге. Парень с ножом набросился на пострадавшую. Нападение произошло недалеко от ломбарда.