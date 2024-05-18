Девушку убили ножом на улице в Екатеринбурге

Молодую девушку убили на Уралмаше в Екатеринбурге. Парень с ножом набросился на пострадавшую, сообщает SHOT.

Нападение произошло недалеко от ломбарда. Сначала девушка попросила молодого человека отойти от нее, но тот отказался. Внезапно злоумышленник достал нож и ударил жертву три раза, в том числе в грудь.

Очевидцы заметили нападение и вызвали скорую, однако девушка скончалась до приезда медиков.

Пострадавшая работала в банке. Она была знакома со злоумышленником. Сам нападавший сдался полицейским.