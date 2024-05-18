На Украине заочно предъявили обвинения высокопоставленным российским офицерам

сегодня в 17:59

ГБР Украины заочно обвинило Бортникова, Золотова и еще 19 российских офицеров

В Государственном бюро расследований (ГБР) Украины заявили о заочном предъявлении обвинений директору федеральной службы безопасности РФ России Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову еще 19 высокопоставленным российским офицерам.

«ГБР сообщило о подозрении директору ФСБ РФ Бортникову и еще 20 <…> генералам», — говорится в сообщении украинского ведомства в Telegram-канале.

В ГБР отметили, что глава российского ФСб обвиняется в организации совершения госизмены экс-руководством Службы безопасности страны, а также действиях против Украины и незаконном препятствовании протестов в 2013–2014 годах.

Помимо этого, украинское ведомство заочно предъявило обвинения еще 19 высокопоставленным офицерам российских спецслужб, в том числе главе Росгвардии Виктору Золотову.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук обвинил Киев в намеренной сдаче Харькова. Он подчеркнул, что страной правит «шайка квартальных дегенератов».