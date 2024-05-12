сегодня в 03:05

Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук обвинил Киев в намеренной сдаче Харькова и развале Украины, пишет РИА Новости .

«Враг за один день захватил 30 квадратных километров Харьковщины. И они продвигаются к Харькову», — заявил политик.

Он добавил, что страной правит «шайка „квартальных“ дегенератов, которая ведет Украину к поражению.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.